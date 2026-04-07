Dadan soal Viral Motor Listrik Berlogo BGN: Dukung Operasional Kepala SPPG

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara terkait video viral yang menampilkan sejumlah sepeda motor berlogo Badan Gizi Nasional (BGN). Dadan menyebut pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025.

Kendaraan tersebut ditujukan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," kata Dadan dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Dadan memastikan kendaraan tersebut saat ini belum didistribusikan kepada pihak terkait. Sebab kendaraan itu masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.

"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," sambungnya.