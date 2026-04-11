Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya soal Rp300 Triliun, Beri Peluang Ekonomi RI Gerak Lewat Invisible Hand

Rohman Wibowo , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |07:28 WIB
Purbaya soal Rp300 Triliun, Beri Peluang Ekonomi RI Gerak Lewat Invisible Hand
Purbaya soal Rp300 Triliun, Beri Peluang Ekonomi RI Gerak Lewat Invisible Hand (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan soal kebijakan pemindahan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp300 triliun ke bank himbara bertujuan memacu realisasi pergerakan tak terlihat di pasar keuangan atau 'invisible hand'. Sebab, transfer SAL bukan cuma membiayai program prioritas nasional.

Perlu diketahui, invisible hand yang dimaksud Purbaya merujuk konsep ekonomi pasar bebas yang menitikberatkan bahwa mekanisme pasar bakal berlangsung dan menjadi alat alokasi sumber daya tanpa adanya campur tangan pemerintah sekalipun. Konsep ini diperkenalkan pemikir abad ke-18, Adam Smith. 

"Saya sebetulnya tidak peduli mereka (bank) taruh secara teoritis, tapi begitu taruh di situ, dia akan menyebar ke sistem perekonomian karena banknya dipaksa oleh invisible hand," ujar Purbaya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement