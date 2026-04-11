Purbaya soal Rp300 Triliun, Beri Peluang Ekonomi RI Gerak Lewat Invisible Hand

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan soal kebijakan pemindahan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp300 triliun ke bank himbara bertujuan memacu realisasi pergerakan tak terlihat di pasar keuangan atau 'invisible hand'. Sebab, transfer SAL bukan cuma membiayai program prioritas nasional.

Perlu diketahui, invisible hand yang dimaksud Purbaya merujuk konsep ekonomi pasar bebas yang menitikberatkan bahwa mekanisme pasar bakal berlangsung dan menjadi alat alokasi sumber daya tanpa adanya campur tangan pemerintah sekalipun. Konsep ini diperkenalkan pemikir abad ke-18, Adam Smith.

"Saya sebetulnya tidak peduli mereka (bank) taruh secara teoritis, tapi begitu taruh di situ, dia akan menyebar ke sistem perekonomian karena banknya dipaksa oleh invisible hand," ujar Purbaya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/4/2026).