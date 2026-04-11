Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kapan Kapal Pertamina Bisa Lewati Selat Hormuz? Bahlil: Kita Komunikasi Terus

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |12:31 WIB
Kapan Kapal Pertamina Bisa Lewati Selat Hormuz? Bahlil: Kita Komunikasi Terus (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini Pemerintah masih terus berkomunikasi agar kapal tanker milik PT Pertamina (Persero) bisa melalui selat Hormuz. 

Bahlil mengatakan. setidaknya ada 2 kapal milik Pertamina yang saat ini belum dapat melewati selat Hormuz, yakni kapal VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro. Keduanya mengangkut minyak dan gas untuk pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri. 

"Kita lagi sedang berkomunikasi terus ya," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Kesempatan berbeda, Pjs Corporate Secretary PIS Vega Pita mengatakan pihaknya masih melakukan komunikasi intensif bersama Kementerian Luar Negeri untuk mengeluarkan dua kapal tersebut. 

"Bersama dengan Kemlu, PIS terus memantau perkembangan 24/7 dan membahas persiapan teknis agar kedua kapal dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman," ujarnya dalam keterangan resmi. 

Vega menegaskan upaya diplomasi tetap memprioritaskan pada keselamatan seluruh awak kapal, serta keamanan kapal dan muatannya. Dia juga meminta dukungan masyarakat agar kedua kapal bisa segera keluar dari Selat Hormuz.
 
"Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar proses ini dapat terselesaikan dengan baik," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/320/3210214/kapal_pertamina-K3Yp_large.jpg
Tantangan Logistik Tinggi, Standar Keamanan Kapal Tanker RI Diperketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/320/3210144/lpg-UjEJ_large.jpg
Pertamina Pastikan Pasokan LPG Tak Terganggu Usai SPBE Cimuning Bekasi Kebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/320/3209473/kapal-lQrT_large.jpg
Ini Kabar Terbaru soal Kapal Pertamina di Selat Hormuz, Kapan Bisa Melintas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206372/kapal_pertamina-7Rh6_large.jpg
Pertamina Klarifikasi Hoaks Video 2 Tanker Indonesia Sudah Lewati Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206249/migas-VbOt_large.jpg
PHE Siapkan 800 Sumur Tingkatkan Produksi Migas di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/320/3205390/bbm-rTPC_large.jpg
Pertamina Pastikan Stok BBM Aman 21 Hari, Tak Akan Habis! Masyarakat Jangan Panic Buying
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement