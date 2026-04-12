HOME FINANCE

Pertamina Bantu Masyarakat Prasejahtera Penuhi Kebutuhan Pokok lewat Pasar Murah

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |17:53 WIB
Pertamina kembali tunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan program pasar murah. (Foto: dok Pertamina)
JAKARTA – PT Pertamina (Persero) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan program pasar murah bagi masyarakat prasejahtera di berbagai wilayah seluruh Indonesia.

Program ini diawali di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Jumat (11/4/2026), dan selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap di sejumlah wilayah operasional Pertamina.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron menyampaikan bahwa program pasar murah ini menyasar masyarakat prasejahtera yang masuk dalam desil 1–4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pasar murah ini mengusung misi untuk meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menjadi solusi nyata bagi keluarga prasejahtera di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok. 

“Di tengah dinamika global, Pertamina berharap program pasar murah ini dapat membantu masyarakat prasejahtera memenuhi kebutuhan dasar mereka,” ujar Baron.

