HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengintip Kisaran Gaji Kapal Offshore Indonesia, Tembus 3 Digit 

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |21:15 WIB
Mengintip Kisaran Gaji Kapal Offshore Indonesia, Tembus 3 Digit 
Gaji Kapal Offshore Indonesia (Foto: Okezone)
JAKARTA - Mengintip kisaran gaji Kapal Offshore Indonesia, tembus 3 digit. Daya tarik utama menjadi seorang pekerja di kapal offshore Indonesia adalah gaji yang ditawarkan. 

Pekerja offshore adalah pekerja yang bekerja di perairan lepas pantai, terutama di industri minyak dan gas bumi.

Aktivitas ini biasanya dilakukan di kapal khusus atau rig offshore yang dirancang untuk bertahan menghadapi kondisi laut yang menantang.

Perusahaan memberikan imbalan finansial yang tinggi agar pengalaman para pekerja tetap memuaskan. 

Gaji offshore sebulan bisa mencapai Rp80,6 juta untuk posisi drilling. Gaji pekerja offshore rata-rata Rp1.500.000–400.000.000 per bulan, ditentukan dari faktor, seperti jabatan, pengalaman, spesialisasi, dan jenis perusahaan.

Misalnya, gaji Radio Operator Offshore bisa Rp64 juta per bulan, nominal tersebut bisa lebih besar atau lebih kecil dari posisi lainnya. 

 

