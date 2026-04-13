Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 7.500, Transaksi Rp20,3 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |16:34 WIB
A
A
A

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 41,6 poin atau 0,56 persen ke level 7.500,19 pada perdagangan hari ini, Senin (13/4/2026). Sepanjang sesi, indeks bergerak fluktuatif dengan level terendah di 7.351,36 dan sempat menyentuh posisi tertinggi di 7.527,87.

Aktivitas perdagangan tercatat cukup tinggi dengan volume mencapai 39,72 miliar saham dan nilai transaksi sebesar Rp20,37 triliun, serta frekuensi sebanyak 2,51 juta kali. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp13.338 triliun.

Dari sisi pergerakan saham, pasar didominasi penguatan dengan 413 saham naik, 280 saham melemah, dan 266 saham stagnan.

Secara sektoral, mayoritas sektor berada di zona hijau. Sektor energi mencatat kenaikan tertinggi sebesar 2,64 persen, diikuti sektor barang baku yang menguat 2,36 persen dan sektor non-primer naik 2,30 persen. Sektor perindustrian dan teknologi juga mencatatkan penguatan masing-masing sebesar 1,84 persen dan 1,14 persen.

Sementara itu, sektor keuangan menjadi pemberat utama dengan penurunan 1,32 persen, diikuti sektor kesehatan yang terkoreksi tipis 0,23 persen.

Penguatan tertinggi atau top gainers dipimpin oleh saham Bekasi Asri Pemula Tbk (BAPA) yang melonjak 34,12 persen ke level 114. Disusul Natura City Developments Tbk (CITY) dan Dafam Property Indonesia Tbk (DFAM) yang masing-masing menguat sekitar 34,02 persen. Selanjutnya, Prasidha Aneka Niaga Tbk (PSDN) naik 30,00 persen dan Trimitra Prawara Goldland Tbk (ATAP) menguat 25,00 persen.

Di sisi lain, daftar top losers dipimpin oleh saham Pacific Strategic Financial Tbk (APIC) yang turun 14,70 persen ke level 1.335. Kemudian Optima Prima Metal Sinergi Tbk (OPMS) melemah 14,02 persen, diikuti Pinnacle Persada Investama (XPDV) yang turun 12,41 persen. Saham Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA) juga terkoreksi 11,52 persen dan Shield On Service Tbk (SOSS) melemah 9,90 persen.

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/278/3211827/ihsg-kcqg_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/278/3211824/ihsg-dshv_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/622/3211616/ihsg-pJmL_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/278/3211435/ihsg_hari_ini-F2ZC_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/278/3211388/ihsg-EYPW_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/278/3211165/ihsg-qSrj_large.jpg
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement