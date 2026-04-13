Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Terima Kasih ke Putin Bantu Indonesia Masuk BRICS

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |20:40 WIB
Prabowo Terima Kasih ke Putin Bantu Indonesia Masuk BRICS (Foto: Tangkapan Layar/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berterima kasih kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas dukungan pemerintah Rusia terhadap bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok negara BRICS. 

Prabowo menegaskan dukungan Rusia terhadap Indonesia dalam proses bergabung ke BRICS menjadi langkah penting bagi penguatan posisi Indonesia di kancah global.

“Saya datang hari ini intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin dan Pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS,” ujar Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Putin di Kremlin, Moskow, Senin (13/4/2026).

BRICS merupakan kelompok negara berkembang utama yang berfungsi sebagai forum kerja sama ekonomi, politik, hingga keamanan. BRICS beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Etiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement