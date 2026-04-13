Prabowo Terima Kasih ke Putin Bantu Indonesia Masuk BRICS

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berterima kasih kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas dukungan pemerintah Rusia terhadap bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok negara BRICS.

Prabowo menegaskan dukungan Rusia terhadap Indonesia dalam proses bergabung ke BRICS menjadi langkah penting bagi penguatan posisi Indonesia di kancah global.

“Saya datang hari ini intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin dan Pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS,” ujar Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Putin di Kremlin, Moskow, Senin (13/4/2026).

BRICS merupakan kelompok negara berkembang utama yang berfungsi sebagai forum kerja sama ekonomi, politik, hingga keamanan. BRICS beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Etiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.