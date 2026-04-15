HOME FINANCE

Dividen BBRI Rp52,1 Triliun Siap Dibagikan untuk Pemegang Saham, Ini Jadwalnya

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |11:37 WIB
Dividen BBRI Rp52,1 Triliun Siap Dibagikan untuk Pemegang Saham, Ini Jadwalnya
Dividen BBRI Rp52,1 triliun siap dibagikan untuk pemegang saham. (Foto: dok BRI)
JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan imbal hasil yang optimal dan berkelanjutan bagi para pemegang saham BBRI.

Perseroan telah menetapkan recording date dividen tunai Tahun Buku 2025 pada Rabu, 22 April 2026. Recording date merupakan tanggal penentu bagi investor yang berhak memperoleh dividen. 

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Senin (13/4/2026), BBRI membagikan dividen tunai Tahun Buku 2025 kepada Pemegang Saham sebesar Rp52,1 triliun atau sebesar Rp346 per saham. 

Jumlah tersebut termasuk dividen interim sebesar Rp20,6 triliun atau Rp137 per saham yang telah dibayarkan kepada para pemegang saham pada 15 Januari 2026. Dengan demikian, sisa dividen tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham tercatat sebesar Rp31,47 triliun atau Rp209 per saham.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan bahwa keputusan pembagian dividen tunai ini merupakan wujud nyata komitmen Perseroan dalam memberikan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham, dengan didukung oleh kinerja keuangan yang solid serta pengelolaan risiko yang terjaga.

“Pembagian dividen ini didasarkan pada kinerja Perseroan yang tetap positif, yang ditopang oleh penguatan pada segmen UMKM sebagai core business BRI, serta akselerasi transformasi digital yang terus memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional,” ujar Hery.

Adapun pembagian dividen ini mengacu pada kinerja keuangan laba konsolidasian Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp57,132 triliun, dengan total laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp56,65 triliun.

