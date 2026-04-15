HOME FINANCE

Perkuat Sinergi, bank bjb Perpanjang Kemitraan Strategis dengan Mabes TNI

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |11:50 WIB
bank bjb kembali perkuat sinergi strategis dengan Mabes TNI.
BANDUNG – bank bjb kembali memperkuat sinergi strategis dengan Mabes TNI melalui penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja sama layanan keuangan yang dilaksanakan di Mabes TNI, Cilangkap, Kamis (9/4/2026).

Langkah ini menegaskan kesinambungan kolaborasi yang telah terjalin sekaligus menunjukkan komitmen kedua pihak dalam membangun hubungan yang berkelanjutan.

Perpanjangan perjanjian menjadi momentum penting untuk menjaga keberlanjutan layanan perbankan yang selama ini berjalan baik di lingkungan Mabes TNI. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pejabat Mabes TNI, di antaranya Kepala Pusat Keuangan TNI Laksamana Muda TNI Imam Subarkah, Wakil Kepala Pusat Keuangan Brigjen TNI Heri Hermawan serta para pejabat utama Pusat Keuangan TNI.

Sementara, dari pihak bank bjb turut hadir Direktur Konsumer dan Ritel Nunung Suhartini, Pemimpin Divisi Kredit Ritel Rudy Purwadhi, Pemimpin Divisi Institutional Wholesale Banking Hindun Herdiyani, Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Konsumer Maman Rukmana, CEO Regional 2 Mohammad Mufti, serta Pemimpin Kantor Cabang Khusus Jakarta Bernard Aditya Respati.

Kolaborasi antara bank bjb dan Mabes TNI telah dimulai sejak 2022 dan terus berkembang. Melalui perpanjangan ini, kedua pihak sepakat melanjutkan sekaligus memperluas ruang lingkup layanan.

Kolaborasi tidak hanya berfokus pada aspek pembiayaan, tetapi juga mencakup berbagai layanan perbankan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial personel Mabes TNI secara menyeluruh. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menghadirkan solusi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Salah satu bentuk layanan adalah penyediaan fasilitas Kredit Guna Bhakti (KGB) dan KGB Ekstra bagi personel aktif guna mendukung berbagai kebutuhan finansial dengan skema kompetitif dan fleksibel. Selain itu, bank bjb juga menyediakan Kredit Persiapan Purna Bhakti (KPPB) bagi personel yang akan memasuki masa purna tugas, sehingga membantu kesiapan finansial menjelang pensiun.

