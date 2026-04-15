Luncurkan BSPS 2026, bank bjb Jalin Kolaborasi bersama Kementerian PKP dan Pemprov Jabar

BANDUNG - bank bjb terus memperkuat dukungannya dalam sektor perumahan melalui penyelenggaraan kegiatan Peluncuran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026 di Jawa Barat. Acara ini diselenggarakan di SMAN 1 Katapang, Kabupaten Bandung, Senin (13/4/2026).

Dalam agenda Peluncuran BSPS 2026 juga dilaksanakan kolaborasi program pembiayaan perumahan serta pemberdayaan ekonomi rakyat antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemprov Jawa Barat, dan bank bjb.

Kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara perbankan dan pemerintah dalam mendukung program perumahan nasional, khususnya melalui program BSPS, guna meningkatkan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta memperluas akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor perumahan, perbankan, pemerintahan, serta asosiasi pengembang, guna membangun ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan tersebut, bank bjb menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung program nasional perumahan, termasuk program BSPS dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bertujuan membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi layak, aman, dan sehat.

Bantuan stimulan ini memicu keswadayaan dan gotong royong warga, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pembelian bahan bangunan setempat.