Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Luncurkan BSPS 2026, bank bjb Jalin Kolaborasi bersama Kementerian PKP dan Pemprov Jabar

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |11:26 WIB
bank bjb gelar Peluncuran BSPS 2026 di Jawa Barat.
A
A
A

BANDUNG - bank bjb terus memperkuat dukungannya dalam sektor perumahan melalui penyelenggaraan kegiatan Peluncuran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026 di Jawa Barat. Acara ini diselenggarakan di SMAN 1 Katapang, Kabupaten Bandung, Senin (13/4/2026).

Dalam agenda Peluncuran BSPS 2026 juga dilaksanakan kolaborasi program pembiayaan perumahan serta pemberdayaan ekonomi rakyat antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemprov Jawa Barat, dan bank bjb.

Kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara perbankan dan pemerintah dalam mendukung program perumahan nasional, khususnya melalui program BSPS, guna meningkatkan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta memperluas akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor perumahan, perbankan, pemerintahan, serta asosiasi pengembang, guna membangun ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan tersebut, bank bjb menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung program nasional perumahan, termasuk program BSPS dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bertujuan membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi layak, aman, dan sehat.

Bantuan stimulan ini memicu keswadayaan dan gotong royong warga, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pembelian bahan bangunan setempat.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/11/3212548//dividen_bbri_siap_dibagikan_untuk_pemegang_saham-zKRx_large.jpeg
Dividen BBRI Rp52,1 Triliun Siap Dibagikan untuk Pemegang Saham, Ini Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/11/3212562//bank_bjb_suroboyo_10k-Al0k_large.jpeg
Dorong Gaya Hidup Sehat, bank bjb Hadirkan Promo Suroboyo 10K
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/11/3212464//tebus_gadai_lewat_brimo-cWd2_large.jpg
Tebus Gadai Pegadaian Bisa lewat BRImo, Promo Cashback Menarik Siap Menanti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/11/3212432//pegadaian_raih_penghargaan_internasional-nh28_large.jpeg
Pegadaian Sabet Prestasi Internasional The Asset Triple A di Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/1/3212397//rakernis_humas_polri_2026-xAWR_large.jpg
Rakernis Humas Polri 2026, Perkuat Komunikasi Publik di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/11/3212395//kambing_hewan_kurban-QFNe_large.jpg
Harga Hewan Kurban 2026 Mulai Terbentuk, Ini Kisaran Kambing dan Sapi di Pasaran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement