HOME FINANCE

Raih Penghargaan SPPA 2025, bank bjb Tegaskan Peran Strategis di Pasar Sekunder

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |12:27 WIB
bank bjb meraih penghargaan dalam ajang SPPA BEI Award 2025. (Foto: dok bank bjb)
BANDUNG - bank bjb kembali menorehkan prestasi di industri pasar keuangan nasional dengan meraih penghargaan dalam ajang Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) BEI Award 2025 yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi aktif bank bjb dalam memanfaatkan Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif sebagai platform transaksi Surat Utang dan Sukuk di pasar sekunder.

Dalam ajang tersebut, bank bjb meraih penghargaan pada kategori Most Active Regional Development Bank Repo Category yang mencerminkan kinerja serta partisipasi aktif dalam mendukung pengembangan pasar alternatif.

Penghargaan diterima secara langsung oleh Senior Executive Vice President (SEVP) Korporasi dan Komersial bank bjb M As’adi Budiman dan Pemimpin Divisi Treasury bank bjb Jhon Habibie Barus, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (13/4/2026). 

bank bjb menyampaikan terima kasih atas penganugerahan yang diberikan PT Bursa Efek Indonesia. Capaian ini memperkuat posisi bank bjb sebagai institusi keuangan yang konsisten dalam mendukung berbagai kebijakan dan inisiatif yang dihadirkan oleh otoritas bursa.

