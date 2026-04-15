Lewat BRInita, KWT Buaran Citra Lestari Manfaatkan Lahan Sempit untuk Tanaman Produktif

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |16:13 WIB
BRInita berdayakan KWT Buaran Citra Lestari. (Foto: dok BRI)
JAKARTA - Di tengah padatnya kawasan perkotaan, memanfaatkan lahan terbengkalai menjadi ruang hijau produktif kini bukan lagi sekadar wacana, melainkan solusi nyata. Urban farming kini menjadi salah satu solusi untuk menghidupkan kembali lahan yang tidak terpakai sekaligus mendukung ketahanan pangan masyarakat kota.

Semangat itu pula yang dijalankan oleh Kelompok Tani Buaran Citra Lestari, yang beranggotakan warga RT 09/RW 13 Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Lahan tidur milik Pemerintah Daerah seluas sekitar 1.500 meter persegi yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, kini disulap menjadi area pertanian urban berbasis hidroponik. Tak hanya menghadirkan ruang hijau di tengah kota, kawasan ini juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.

Ketua Kelompok Tani Buaran Citra Lestari, Lydwina atau yang akrab disapa Ina, menceritakan bahwa keberadaan urban farming ini bermula dari inisiatif lingkungan sekitar yang ingin memanfaatkan lahan kosong agar lebih produktif.

"Pada saat itu urban farming di kota sedang ramai. Akhirnya, pada 2021 mulai dibangun secara bertahap fasilitas yang terkait. Pertama kita bikin kolam ikan dulu, ada yang bioflok, ada yang konvensional. Lalu ada ruang hidroponiknya juga, hingga akhirnya diresmikan pada Desember 2022," ucapnya.

Karena luasnya area yang dikelola, warga kemudian membentuk beberapa kelompok tani. Salah satunya adalah kelompok Buaran Citra Lestari yang kini aktif mengelola berbagai aktivitas pertanian di lahan tersebut.

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/11/3212573//bank_bjb_semarang_mountain_race-noOw_large.jpeg
