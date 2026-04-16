HOME FINANCE

Inspiratif! Mantri BRI di Lombok Sukses Hidupkan Ekonomi Masyarakat Sekitar

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |14:03 WIB
Mantri BRI, Sri Malasarin, hidupkan ekonomi masyarakat Mujur, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. (Foto: dok BRI)
LOMBOK - Di balik kelembutannya, perempuan menyimpan kekuatan besar untuk berkembang dan memberdayakan sekitarnya. Ungkapan tersebut sangat tepat untuk menggambarkan sosok Sri Malasarin, seorang tenaga pemasar mikro atau biasa disebut Mantri BRI yang bertugas di Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bagi perempuan yang akrab disapa Mala ini, perannya bukan sekadar pekerjaan. Lebih dari itu, ia menjadi bagian dari roda penggerak ekonomi masyarakat desa. Ketekunan dan keuletannya selama bertahun-tahun telah membantu banyak pelaku usaha mikro, terutama petani, untuk mendapatkan akses pembiayaan serta pendampingan dalam mengembangkan usaha mereka.

Mala membagikan kisah awal perjalanan kariernya hingga menjadi Mantri BRI seperti sekarang. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 di bidang Pertanian Agribisnis, ia sempat bekerja di sektor keuangan sebelum akhirnya bergabung sebagai frontliner di BRI pada 2012.

Dua tahun berselang, tepatnya pada 2014, Mala mengikuti rekrutmen internal di bidang marketing dan berhasil terpilih menjadi Mantri BRI. Peran baru ini membuka banyak pengalaman baru sekaligus tantangan dalam melayani masyarakat secara langsung.

Sebagai Mantri BRI, Mala menyadari bahwa kunci utama dalam menjalankan tugasnya adalah membangun hubungan yang baik dengan nasabah. Setiap hari ia berhadapan dengan berbagai karakter masyarakat yang berbeda-beda.

“Pendekatan ke nasabah itu yang utama, karena kita bertemu orang dengan karakter yang berbeda-beda. Ada yang mungkin orangnya lembut, atau karakternya keras, kita harus bisa hadapi dengan pendekatan yang baik. Kemudian mungkin juga ada orang yang awam, maka kita harus edukasi pelan-pelan,” ucap Mala.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/11/3212779//ilustrasi_dki_jakarta-xDvq_large.jpg
Warga Perlu Tahu, Ini Jenis dan Tarif Pajak Daerah di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/11/3212754//pelaku_umkm_tumbuh_bersama_pnm_mekaar_dan_bri-gow6_large.jpeg
Perempuan Berdaya, Kisah Nia Anggraini Tumbuhkan Usaha bersama PNM Mekaar dan BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/11/3212719//pemilik_mukena_premium_naeka-ULrS_large.jpg
Pengusaha Perempuan Ini Bawa Mukena Premium Tembus Pasar Global Berkat LinkUMKM BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/11/3212635//urban_farming_buaran_citra_lestari_dan_brinita-rAJH_large.jpeg
Lewat BRInita, KWT Buaran Citra Lestari Manfaatkan Lahan Sempit untuk Tanaman Produktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/11/3212573//bank_bjb_semarang_mountain_race-noOw_large.jpeg
bank bjb Sukses Gelar Semarang Mountain Race 2026, Kawal dari Registrasi hingga Finish
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/11/3212572//bank_bjb_sppa_award_2025-vd1P_large.jpeg
Raih Penghargaan SPPA 2025, bank bjb Tegaskan Peran Strategis di Pasar Sekunder
