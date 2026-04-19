BP Naikkan Harga BBM, Ultimate Diesel Tembus Rp25.560 per Liter

JAKARTA – BP AKR menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berlaku mulai 18 April 2026. Penyesuaian tersebut berupa kenaikan pada BBM jenis BP Ultimate Diesel.

Harga BP Ultimate Diesel naik menjadi Rp25.560 per liter dari sebelumnya Rp14.620 per liter.

Sementara itu, harga BP 92 tetap sebesar Rp12.390 per liter dan BP Ultimate tetap Rp12.930 per liter.

BP Ultimate merupakan produk bensin berperforma tinggi yang menggunakan formula Teknologi ACTIVE. Formula ini berfungsi membantu menghilangkan kotoran berbahaya dari komponen vital mesin serta mencegah penumpukan kembali.

Berdasarkan pantauan Okezone pada informasi ketersediaan stok BBM di SPBU BP, BP Ultimate Diesel mayoritas masih tersedia di seluruh SPBU BP, baik di Jakarta, Banten, Jawa Barat, maupun Jawa Timur.