Harga BBM Pertamina Naik, Berikut Daftar Lengkapnya

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |06:17 WIB
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) telah resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mulai hari ini, Sabtu 18 April 2026.

Mengutip laman resmi Pertamina di Jakarta, Sabtu (18/4/2026), harga Pertamax Turbo untuk wilayah DKI Jakarta naik menjadi Rp19.400 per liter dari harga per 1 April 2026 sebesar Rp13.100 per liter.

Untuk harga Dextlite naik menjadi Rp23.600 per liter, naik dari 1 April 2026 yang sebesar Rp14.200 per liter.

Sedangkan, untuk Pertamina Dex, harga naik menjadi Rp23.900 per liter dari sebelumnya Rp14.500 per liter.

Sedangkan, harga BBM Pertamax (RON 92) masih tetap Rp12.300 per liter dan Pertamax Green Rp12.900 per liter.

 

