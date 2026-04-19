HOME FINANCE HOT ISSUE

Kapal Pertamina Belum Bisa Keluar dari Selat Hormuz

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |09:19 WIB
Saat ini kapal milik PT Pertamina (Persero) masih tertahan di Selat Hormuz. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengonfirmasi bahwa saat ini kapal milik PT Pertamina (Persero) masih tertahan di Selat Hormuz, meskipun selat tersebut telah dibuka oleh otoritas Iran.

Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia, mengatakan pemerintah masih berupaya berkoordinasi agar kedua kapal milik Pertamina yang tertahan di kawasan tersebut dapat segera keluar.

“Seperti yang kita ketahui, pemerintah terus melakukan upaya negosiasi agar kapal milik Indonesia bisa melintas. Sebelumnya sudah ada sinyal positif dari pemerintah Iran terkait hal ini,” ujarnya, Minggu (19/4/2026).

Anggia menegaskan saat ini pemerintah terus memonitor perkembangan situasi global secara ketat serta mengambil langkah responsif guna menjaga stabilitas pasokan dan harga energi domestik.

Sebelumnya, Pjs Corporate Secretary PIS, Vega Pita, mengatakan dua kapal milik PT Pertamina International Shipping (PIS) yang masih tertahan di Selat Hormuz yaitu kapal VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro. Keduanya mengangkut minyak dan gas untuk pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri.

