Perempuan Sleman Berdaya lewat Budidaya Lidah Buaya, Ini Kisahnya Tumbuh bersama BRI

SLEMAN - Peran perempuan kini tak lagi terbatas pada mengurus rumah tangga. Perempuan kini hadir sebagai penggerak ekonomi keluarga sekaligus pendorong pemberdayaan masyarakat. Berbagai inisiatif lokal pun lahir dari kreativitas dan kolaborasi untuk membawa perubahan nyata.

Semangat itulah yang terlihat dari para perempuan yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) Sumber Boga Tamanan di Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Berangkat dari kegiatan budidaya aloe vera atau lidah buaya, kelompok ini berhasil menciptakan berbagai inovasi produk olahan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

Ketua KWT Sumber Boga Tamanan Nurul Komariyah menceritakan, awal mula KWT ini dibentuk pada 2018 dengan tujuan untuk memberdayakan para perempuan di dusun tersebut.

“Tujuannya agar perempuan di dusun kami yang mayoritas ibu rumah tangga dan petani bisa lebih produktif dan membantu meningkatkan perekonomian keluarga,” ucap Nurul.

Menurutnya, saat itu KWT memilih untuk fokus pada budidaya lidah buaya karena tanaman ini relatif mudah dibudidayakan dan dirawat. Selain itu, lidah buaya juga memiliki banyak potensi untuk diolah menjadi produk makanan maupun minuman yang memiliki nilai jual.