HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Gas LPG dan BBM Nonsubsidi Naik Bersamaan per April 2026, Ini Faktanya 

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |07:10 WIB
Harga Gas LPG dan BBM Nonsubsidi Naik Bersamaan per April 2026, Ini Faktanya 
Harga BBM Pertamina (Foto; Okezone)
JAKARTA - Pertamina Patra Niaga telah menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex per 18 April 2026.

Pertamina juga menaikkan harga LPG nonsubsidi ukuran 12 kg dan 5,5 kg. Kini harga LPG nonsubsidi ukuran 12 kg mencapai Rp228.000 per tabung dan harga LPG 5,5 kg naik menjadi Rp107.000 per tabung

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta harga gas LPG dan BBM nonsubsidi naik bersamaan per April 2026, Jakarta.

1. Harga BBM Nonsubsidi Naik

Harga Pertamax Turbo untuk wilayah DKI Jakarta naik menjadi Rp19.400 per liter dari harga sebelumnya Rp13.100 per liter. Kemudian, harga Dextlite naik menjadi Rp23.600 per liter dari sebelumnya Rp14.200 per liter.

Sedangkan, harga Pertamina Dex naik menjadi Rp23.900 per liter dari sebelumnya Rp14.500 per liter. 

2. Harga Pertalite dan Pertamax Tetap

Sementara, harga BBM Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green tidak naik. Pertamax masih Rp12.300 per liter dan Pertamax Green Rp12.900 per liter.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/320/3212840/stok_bbm_pertamina-gZEr_large.jpg
Pertamina Tegaskan Pasokan BBM dan LPG Aman di Tengah Gejolak Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/320/3212690/mti-YFOr_large.jpg
Transportasi Umum Diusulkan Gratis 1 Bulan demi Hemat BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/320/3211054/menkeu_purbaya-iaNg_large.jpeg
Harga BBM Tak Naik, Purbaya: Arahan Langsung Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/320/3210812/menko_airlangga-aoNg_large.jpg
Pemerintah Kaji Kenaikan BBM Nonsubsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/320/3210777/menkeu_purbaya-370i_large.jpg
Purbaya Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/320/3210476/harga_bbm-qS3k_large.jpg
8 Fakta Harga BBM April 2026 Diputuskan Tidak Naik
