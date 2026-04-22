PNM Berdayakan Ibu-ibu Prasejahtera hingga Juara Nasional Lewat Mekaarpreneur

JAKARTA — Peningkatan kapasitas usaha menjadi faktor krusial bagi pengusaha ultra mikro dalam menghadapi persaingan bisnis di sektor akar rumput, terutama di tengah perkembangan teknologi dan perubahan perilaku pasar. Penguatan literasi keuangan, kemampuan manajerial, serta adaptasi digital menjadi kebutuhan utama agar usaha dapat tumbuh berkelanjutan dan memiliki daya saing yang menjual.

Menjawab kebutuhan tersebut, sebuah lembaga keuangan plat merah yang fokus memberdayakan masyarakat prasejahtera yakni Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) menyelenggarakan kegiatan Demo Day Penjurian Mekaarpreneur 2026. Kegiatan yang berkolaborasi dengan Lembaga Inkubator Institut Bisnis Asia Malang ini bertujuan untuk menaikan kelas nasabah binaan terbaik PNM.

Mekaarpreneur merupakan program inkubasi bisnis selama tiga bulan dari PNM yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas usaha nasabah ultra mikro melalui pendampingan, pelatihan, dan penguatan pemanfaatan teknologi digital.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pemberdayaan nasabah. Program ini juga telah dilaksanakan di berbagai wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Melalui pendekatan ini, PNM juga mendorong nasabah untuk mengembangkan potensi usaha secara lebih terarah, meningkatkan kemampuan pengelolaan bisnis, serta memanfaatkan platform digital guna memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk.