Laba Hana Bank Capai Rp611 Miliar, Kredit Tumbuh 8,14%

JAKARTA – PT Bank KEB Hana Indonesia membukukan laba bersih sebesar Rp611 miliar atau meningkat 17,63% dibanding periode sebelumnya yang sebesar Rp519 miliar. Pencapaian laba bersih ini melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Direktur Utama Hana Bank Yung Ryul Ko mengatakan bahwa pertumbuhan ini mencerminkan strategi bisnis yang tepat dan pengelolaan risiko yang penuh kehati-hatian di tengah ketidakpastian global.

"Memasuki tahun 2026, kami optimistis dapat melanjutkan momentum ini dengan menyediakan solusi keuangan yang relevan bagi nasabah di seluruh segmen, sekaligus memperkuat pertumbuhan pada sektor-sektor strategis,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit Hana Bank pada tahun 2025 tumbuh 8,14% yoy menjadi Rp40,14 triliun. Pertumbuhan kredit terutama terjadi pada segmen korporasi, seiring dengan tingginya permintaan kredit modal kerja dan kredit sindikasi.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami peningkatan sebesar 8,36% yoy menjadi Rp29,18 triliun, terutama berasal dari kenaikan giro dan deposito berjangka.