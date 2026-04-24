Bahan Baku Plastik Kini Aman, RI Dapat Suplai dari China hingga Rusia

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza meninjau langsung pabrik di Bogor untuk melihat kondisi produksi dan pasokan bahan baku industri. (Foto: okezone.com)

JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta publik menghentikan spekulasi terkait kelangkaan bahan baku plastik di dalam negeri. Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza meninjau langsung pabrik di Bogor untuk melihat kondisi produksi dan pasokan bahan baku industri.

Riza mengungkapkan hasil peninjauan di lapangan menunjukkan pasokan bahan baku plastik di dalam negeri masih dalam kondisi aman dan mampu memenuhi kebutuhan industri. Menurut dia, kondisi ini menjadi kabar baik bagi industri nasional, terutama di tengah permintaan yang terus meningkat.

“Bahan baku plastik tersedia sangat memadai di industri dalam negeri. Karena itu, kita tidak perlu khawatir. Perusahaan-perusahaan yang membutuhkan plastik dapat mencarinya dari produsen dalam negeri,” kata Wamen Riza, Jumat (24/4/2026).

Lebih lanjut, Riza menekankan pentingnya memastikan distribusi bahan baku berjalan lancar hingga ke sektor hilir, termasuk bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) serta UMKM, sekaligus menjaga stabilitas harga di tengah dinamika global.

“Tugas pemerintah adalah memastikan para pelaku usaha dapat mengakses bahan baku dengan mudah dan dilayani oleh produsen dalam negeri tanpa kendala, termasuk menjaga agar harga tetap bersaing. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga secara tidak wajar,” tegasnya.