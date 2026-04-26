Baru 27 Persen Pekerja RI Punya Keterampilan Digital, Jauh di Bawah Standar Global 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |12:00 WIB
Baru 27 Persen Pekerja RI Punya Keterampilan Digital, Jauh di Bawah Standar Global (Foto: Freepik)
JAKARTA - Saat ini baru sekitar 27 persen pekerja di Indonesia yang punya keterampilan digital. Angka ini jauh di bawah standar global yang mencapai 60 persen. Menteri Ketenagakerjaan Yasierli mengatakan, data yang menunjukkan bahwa pergeseran  lanskap dunia kerja sedang terjadi secara masif. 

Mengutip data LinkedIn, Menaker menyebutkan bahwa 80 persen pekerjaan saat ini tidak ada 20 tahun yang lalu. Bahkan, diprediksi sekitar 50 persen pekerjaan yang ada saat ini akan menjadi tidak relevan dalam sepuluh tahun ke depan.

"Dunia kerja terus berubah seiring perubahan teknologi. Tantangan  terbesar kita saat ini adalah digital skill gap. Saat ini, pekerja kita yang memiliki keterampilan digital baru mencapai 27 persen, jauh di bawah standar global yang berada di angka 60 hingga 70 persen," ujarnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Minggu (26/4/2026). 

Namun, di balik pergeseran lanskap dunia kerja ini, Menaker menyatakan ada peluang ekonomi baru yang harus dioptimalkan oleh generasi muda seperti green economy, digital platform, dan care economy. Oleh karenanya, agar lulusan perguruan tinggi dapat menangkap peluang-peluang pada lanskap dunia kerja baru tersebut, Menaker mengenalkan konsep triple readiness.

 

