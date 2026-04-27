Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Tempat Usaha di Bangunan Cagar Budaya Berpeluang Dapat Pengurangan PBB-P2

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |08:32 WIB
Bangunan cagar budaya di kawasan Kota Tua Jakarta. (Foto: dok iNews Media Group)
A
A
A

JAKARTA - Di Jakarta, cagar budaya tak hanya menjadi penanda sejarah tetapi juga ikut aktif menghidupkan denyut ibu kota saat ini. Misalnya, di kawasan tua yang terlihat sejumlah bangunan sejarah digunakan sebagai kafe, restoran, hotel, hingga tempat usaha lainnya. 

Pemanfaatan tersebut bukan semata-mata untuk menarik perhatian. Lebih dari itu, penggunaan bangunan cagar budaya secara aktif dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga bangunan agar tetap terawat dan tidak terbengkalai. 

Meski demikian, bangunan cagar budaya tersebut tetap harus memperhatikan nilai sejarah, budaya, dan keaslian bangunannya. Oleh karena itu, pemanfaatannya perlu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk mendukung upaya itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan insentif bagi bangunan cagar budaya yang digunakan untuk kegiatan usaha. Ketentuan tersebut diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 857 Tahun 2025 tentang kriteria pemberian pengurangan dan pembebasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Melalui kebijakan ini, bangunan cagar budaya atau bangunan yang berada di kawasan cagar budaya dan dimanfaatkan sebagai tempat usaha berpeluang memperoleh pengurangan pokok PBB-P2. Insentif ini diberikan sebagai bagian dari upaya mendorong pelestarian aset bersejarah, sekaligus memberi keringanan bagi Wajib Pajak.

Besaran Insentif

Besaran pengurangan pokok PBB-P2 yang diberikan mencapai 50 persen dari jumlah pajak yang harus dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny menyampaikan,  untuk mendapatkan insentif tersebut, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara langsung. Pengajuan juga bisa dilakukan secara online melalui laman pajakonline.jakarta.go.id.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/11/3214824//mantri_bri_di_kolaka_utara-xEAu_large.jpg
Cerita Mantri BRI di Sulawesi Tenggara, Tembus Pegunungan demi Gerakkan Ekonomi Kerakyatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/11/3214826//bni_tegaskan_koperasi_swadharma_bukan_bagian_dari_bank-QFHd_large.jpg
BNI Tegaskan Koperasi Swadharma Bukan Bagian dari Perseroan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/11/3214788//bri_kurban_digital-jdP7_large.jpg
Kebaikan Jadi Nyata lewat Layanan Kurban Digital di BRImo, Cukup dalam Genggaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/11/3214781//bri_consumer_expo_2026_surabaya-1BFx_large.jpg
Hadir di Surabaya, BRI Consumer Expo 2026 Tawarkan Solusi Hunian hingga Liburan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/11/3214765//dirut_pln_pantau_pasokan_listrik-C6KS_large.jpeg
Tinjau Kelistrikan Jakarta, Dirut PLN Pantau Keandalan Sistem dan Kecukupan Energi Primer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/11/3214762//bni_tanggapi_aksi_demo-Vwie_large.jpg
BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement