HOME FINANCE

PGN Raih Penghargaan Internasional atas Inovasi Edukasi Energi Taman Jargas Nusantara

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |19:43 WIB
PGN Raih Penghargaan Internasional atas Inovasi Edukasi Energi Taman Jargas Nusantara
PGN Raih Silver Asia Pacific Stevie Awards 2026. (Foto: dok PGN)
JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) kembali menorehkan pencapaian internasional dengan meraih Silver Stevie Winner pada ajang Asia Pacific Stevie Awards 2026 untuk kategori Award for Innovation in Consumer Events yang diterima pada Jumat (17/4/2026) lalu di The Venetian Macao, China.

Penghargaan ini diberikan atas inovasi program edukasi energi Taman Jargas Nusantara 2025 yang dinilai berhasil menghadirkan pendekatan baru dalam meningkatkan keterlibatan konsumen (customer engagement).

Ajang Asia Pacific Stevie Awards merupakan kompetisi bisnis bergengsi yang diikuti berbagai perusahaan dari kawasan Asia-Pasifik, dan memberikan apresiasi terhadap inovasi di bidang manajemen, komunikasi, dan pengalaman pelanggan.

Taman Jargas Nusantara 2025 diselenggarakan selama empat hari (29 Mei–1 Juni 2025) di Bintaro Jaya Xchange Mall. Program ini menjadi strategi PGN dalam memperluas pemanfaatan jaringan gas (jargas) rumah tangga sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat energi bersih melalui pendekatan edukatif dan interaktif.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi validasi atas transformasi pendekatan komunikasi perusahaan kepada masyarakat.

“Penghargaan Asia Pacific Stevie Awards 2026 menjadi apresiasi internasional atas inovasi kami dalam mengemas edukasi energi menjadi pengalaman keluarga yang menyenangkan, edukatif dan interaktif di ruang terbuka publik. PGN terus berupaya menghadirkan pendekatan yang lebih dekat dan berdampak dalam meningkatkan literasi energi bersih,” ujarnya.

Berbeda dari sosialisasi konvensional yang bersifat satu arah, Taman Jargas Nusantara menghadirkan pengalaman langsung penggunaan gas bumi dalam kehidupan sehari-hari. Di area kids corner, anak-anak dikenalkan pada konsep energi bersih melalui taman bermain pipa raksasa, replika rumah jargas, dan berbagai permainan edukatif. Sementara itu, pengunjung dewasa dapat menyaksikan demonstrasi memasak di dapur profesional berbasis gas bumi lengkap dengan instalasi pipa dan sistem beyond pipeline Gaslink.

