Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

OJK Kantongi Sejumlah Nama Calon Direksi BEI 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |13:34 WIB
OJK (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan pihaknya telah mengantongi sejumlah nama yang mencalonkan diri sebagai dewan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Hasan Fawzi menjelaskan saat ini Panitia Seleksi yang dibentuk oleh OJK tengah melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan administrasi dari para celon yang mendaftarkan diri sebagai dewan direksi BEI. 

"Jadi sudah ada yang masuk ke kami secara resmi walaupun batas waktunya belum selesai ya. RUPS nya dilaksanakan di akhir Juni sesuai ketentuan. Sudah ada paket (calon direksi) yang masuk, sedang kami lakukan tentu proses awal adalah evaluasi kelengkapan persyaratan administrasi," ujarnya saat ditemui di Gedung BEI, Senin (27/4/2026).

Namun demikian Hasan Fawzi belum menyebutkan sejumlah nama yang mendaftar sebagai calon direksi BEI sebab pendaftaran masih terbuka hingga 4 Mei mendatang. Karena OJK juga masih melakukan seleksi administrasi, yang berpeluang untuk membatalkan sejumlah nama apabila tidak sesuai dengan persyaratan. 

"Nanti kalau diumumkan (nama-nama pendaftar) tahu-tahu termasuk yang kurang lengkap tentu kurang elok. Tapi prinsipnya semua pengusung dalam hal ini, kelompok pemegang saham atau anggota bursa, harus memastikan kelengkapan administrasi di awal," tambahnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement