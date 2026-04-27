Digitalisasi, Ini Alasan Pentingnya Pengelolaan Keuangan UMKM

JAKARTA - UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Untuk itu dibutuhkan sistem yang membantu keberlanjutan UMKM di Tanah Air.

Indonesia memiliki lebih dari 65 juta UMKM yang berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja.

Seiring dengan percepatan transformasi digital, UMKM kini dituntut untuk bertransformasi menjadi bisnis yang website-first, di mana kehadiran digital menjadi fondasi utama untuk menjangkau pelanggan, mengelola operasional, dan mendorong pertumbuhan bisnis.

Percepatan transformasi UMKM ini ditandai dengan kerja sama PT Global Sukses Solusi Tbk (RUNS) atau RUN System dengan Exabytes Indonesia. Keduanya mengumumkan kemitraan strategis untuk platform manajemen keuangan Accounting+ milik RUN System.

Kolaborasi ini bertujuan untuk memberdayakan pelaku UMKM di Indonesia melalui ekosistem digital terintegrasi dengan menggabungkan layanan website toko online Exabytes dengan sistem pengelolaan keuangan yang komprehensif.