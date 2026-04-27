Airlangga Siapkan Stimulus Baru untuk Industri Pengguna Plastik

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal adanya dukungan fiskal atau stimulus baru yang akan diberikan kepada pelaku usaha pengguna plastik. Rencana pemberian insentif tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi pada Selasa, 28 April 2026.

Airlangga menjelaskan bahwa pembahasan ini akan melibatkan satuan tugas (satgas) khusus untuk memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran dan mampu mendorong produktivitas industri terkait.

“Besok kita akan bahas dalam rapat dengan tim satgas di sini. Besok di sini,” ujar Airlangga saat ditemui awak media di kantornya, Senin (27/4/2026).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai rincian bentuk stimulus yang akan diberikan, apakah berupa insentif pajak atau kemudahan lainnya, Airlangga belum membeberkan detail sebelum rapat resmi dilaksanakan.

“Tunggu besok baru akan dibahas,” tambahnya singkat.