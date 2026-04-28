Diskon Listrik 50 Persen Masih Berlaku, Hari Ini Terakhir

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |05:07 WIB
Diskon listrik 50 persen masih berlaku hingga hari ini. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Diskon listrik 50 persen masih berlaku hingga hari ini. Oleh karena itu, masyarakat yang ingin menambah daya listrik masih dapat memanfaatkan diskon 50 persen tersebut.

Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya awal 1.300 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp3.100.800 atau hemat 50 persen dibandingkan biaya normal sebesar Rp6.201.600.

Cara dan Syarat Mendapatkan Diskon Listrik

Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto, menjelaskan mekanisme program ini dilakukan sepenuhnya melalui PLN Mobile. Bagi pelanggan prabayar, cukup melakukan minimal satu kali transaksi pembelian token, sedangkan pelanggan pascabayar cukup membayar tagihan listrik.

Setelah transaksi berhasil, pelanggan akan menerima e-voucher diskon tambah daya pada menu “Reward” di PLN Mobile atau melalui email yang terdaftar.

Selanjutnya, pelanggan dapat memasukkan kode e-voucher saat mengajukan permohonan penambahan daya di PLN Mobile. Setelah pembayaran terverifikasi, unit PLN setempat akan segera memproses permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.

Adi menambahkan bahwa promo ini berlaku bagi pelanggan yang telah terdaftar sebelum 1 April 2026 serta telah melunasi seluruh tagihan listrik atau kewajiban lainnya. Ia juga mengajak seluruh pelanggan untuk mengoptimalkan program diskon tambah daya listrik ini.

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan promo diskon tambah daya listrik ini dengan sebaik mungkin sehingga daya listrik di rumah cukup untuk mendukung aktivitas WFH dan produktivitas sehari-hari,” ujar Adi.

Batas Waktu Diskon Listrik 50 Persen

Berita Terkait
