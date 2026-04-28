Bos Danantara Buka Suara soal Tabrakan Kereta KRL vs KA Argo Bromo di Stasiun Bekasi Timur

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |08:49 WIB
Bos Danantara Buka Suara soal Tabrakan Kereta KRL vs KA Argo Bromo di Stasiun Bekasi Timur
JAKARTA - Danantara Indonesia memastikan terus berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dalam proses evakuasi dan penanganan tabrakan kereta KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin 27 April 2026 malam.

CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, langkah itu dilakukan dengan mengutamakan keselamatan dan pertolongan pertama bagi semua pihak yang terdampak.

“Kami akan terus memberikan informasi terbaru secara berkala seiring perkembangan situasi,” kata Rosan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/4/2026)).

Atas nama Danantara Indonesia, Rosan turut menyampaikan duka dan keprihatinan mendalam atas kecelakaan yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam.

KAI telah menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut yang mengganggu layanan kereta api dan menyatakan fokus pada evakuasi penumpang.

KAI pun menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan bagi korban luka serta biaya pemakaman bagi korban meninggal dunia ditanggung sepenuhnya oleh asuransi dan KAI. 

 

