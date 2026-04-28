Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Industri F&B RI Dituntut Cari Peluang Baru di Tengah Dinamika Global

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |16:27 WIB
Industri F&B RI Dituntut Cari Peluang Baru di Tengah Dinamika Global
Industri makanan dan minuman (food and beverage/F&B) terus bergerak dinamis di tengah perubahan rantai pasok global. (foto: Okezone.com/MoreFood Expo)
A
A
A

JAKARTA — Industri makanan dan minuman (food and beverage/F&B) terus bergerak dinamis di tengah perubahan rantai pasok global. Kondisi ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mencari alternatif sumber bahan baku, pemasok, hingga memperluas jaringan distribusi lintas negara.

Dalam beberapa waktu terakhir, dinamika global turut memengaruhi ketersediaan bahan baku, termasuk kebutuhan dasar seperti kemasan. Situasi tersebut mendorong pelaku industri untuk lebih adaptif dalam menjaga keberlanjutan bisnis, sekaligus mencari peluang baru yang lebih kompetitif.

Akses terhadap pemasok global dan diversifikasi produk menjadi salah satu kunci bagi pelaku usaha untuk tetap bertahan dan berkembang. Selain itu, kebutuhan akan efisiensi rantai pasok juga semakin meningkat, seiring tekanan biaya dan perubahan permintaan pasar.

General Manager Huamo Group Carrie Wang mengatakan, pelaku industri F&B saat ini membutuhkan akses yang lebih luas terhadap pilihan produk dan mitra bisnis.

“Kami melihat pelaku industri perlu bertemu supplier lokal dan internasional yang berkualitas dan terkurasi. Dengan lebih banyak pilihan, mereka bisa membandingkan secara langsung dan menemukan opsi yang lebih kompetitif agar bisnis tetap berjalan di tengah dinamika pasar saat ini,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement