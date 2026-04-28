Industri F&B RI Dituntut Cari Peluang Baru di Tengah Dinamika Global

Industri makanan dan minuman (food and beverage/F&B) terus bergerak dinamis di tengah perubahan rantai pasok global. (foto: Okezone.com/MoreFood Expo)

JAKARTA — Industri makanan dan minuman (food and beverage/F&B) terus bergerak dinamis di tengah perubahan rantai pasok global. Kondisi ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mencari alternatif sumber bahan baku, pemasok, hingga memperluas jaringan distribusi lintas negara.

Dalam beberapa waktu terakhir, dinamika global turut memengaruhi ketersediaan bahan baku, termasuk kebutuhan dasar seperti kemasan. Situasi tersebut mendorong pelaku industri untuk lebih adaptif dalam menjaga keberlanjutan bisnis, sekaligus mencari peluang baru yang lebih kompetitif.

Akses terhadap pemasok global dan diversifikasi produk menjadi salah satu kunci bagi pelaku usaha untuk tetap bertahan dan berkembang. Selain itu, kebutuhan akan efisiensi rantai pasok juga semakin meningkat, seiring tekanan biaya dan perubahan permintaan pasar.

General Manager Huamo Group Carrie Wang mengatakan, pelaku industri F&B saat ini membutuhkan akses yang lebih luas terhadap pilihan produk dan mitra bisnis.

“Kami melihat pelaku industri perlu bertemu supplier lokal dan internasional yang berkualitas dan terkurasi. Dengan lebih banyak pilihan, mereka bisa membandingkan secara langsung dan menemukan opsi yang lebih kompetitif agar bisnis tetap berjalan di tengah dinamika pasar saat ini,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).