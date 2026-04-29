Uji Coba KRL Lintas Bekasi–Cikarang Lancar, Siap Beroperasi Normal

JAKARTA - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) melaporkan proses pemulihan layanan KRL di lintas Bekasi–Cikarang mulai menunjukkan perkembangan. Setelah proses evakuasi sarana dan prasarana dilakukan secara bertahap, uji coba operasional pertama telah berhasil dilaksanakan dengan aman.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menyampaikan bahwa pada pukul 11.55 WIB hari ini, rangkaian kereta uji coba CL-125.4008 telah melintas di Stasiun Bekasi Timur sebagai bagian dari pengujian kesiapan lintas.

“Uji coba ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan prasarana, persinyalan, serta aspek keselamatan sebelum layanan kembali berjalan. Seluruh proses dilakukan secara hati-hati dengan mengutamakan keselamatan,” ujar Anne, Rabu (29/4/2026).

KAI menegaskan bahwa pemulihan operasional akan dilakukan secara bertahap seiring hasil evaluasi dan pengujian untuk memastikan seluruh aspek keselamatan terpenuhi.

Anne juga melaporkan hingga saat ini tercatat sebanyak 107 korban, terdiri dari 16 meninggal dunia dan 91 luka-luka. Dari jumlah tersebut, 43 penumpang telah diperbolehkan pulang, sementara sisanya masih menjalani perawatan di rumah sakit.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh korban dan keluarga yang ditinggalkan. Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan terbaik serta keluarga memperoleh informasi yang dibutuhkan,” lanjut Anne.