Blue Bird (BIRD) Raup Pendapatan Rp1,45 Triliun pada Kuartal I-2026 

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |07:28 WIB
Pendapatan Blue Bird (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Blue Bird Tbk (BIRD) membukukan pendapatan sebesar Rp1,45 triliun pada kuartal pertama 2026, meningkat 11,6%, sementara EBITDA Perseroan mencapai Rp341,8 miliar dengan laba bersih Rp157 miliar.

Performa ini menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menjaga eksekusi operasional yang disiplin melalui penguatan kualitas layanan dan kesiapan bisnis. 

Seiring semakin beragamnya pilihan mobilitas yang tersedia bagi pelanggan. Layanan taksi mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 12% secara tahunan, menunjukkan ketangguhan dan kemampuan bersaing di tengah dinamika industri transportasi.

Direktur Utama PT Blue Bird Tbk, Adrianto Djokosoetono menyatakan bahwa capaian ini mencerminkan konsistensi Perseroan dalam menjaga layanan di tengah kebutuhan mobilitas yang dinamis.

"Kami terus menjaga layanan tetap konsisten dengan memastikan armada selalu siap, kualitas layanan tetap terjaga, serta memanfaatkan teknologi untuk memastikan layanan lebih mudah diakses,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/5/2026).

Konsistensi layanan melalui kanal digital juga terlihat dari pertumbuhan pengguna MyBluebird sebesar 22,4% dengan penggunaan fitur fixed price yang meningkat 29,2% secara year-on-year, menunjukkan semakin tingginya adopsi kanal digital oleh pelanggan. 

Perseroan juga memanfaatkan teknologi untuk membaca pola permintaan secara lebih presisi, termasuk berdasarkan area, momentum kegiatan, hingga jam operasional, sehingga penempatan armada dapat dilakukan secara lebih responsif dan
efisien.

 

