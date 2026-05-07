Purbaya Ajak Investor Serok Saham Akan Untung Banyak, Banyak Orang Tak Sadar

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim bahwa ekonomi Indonesia tengah berada dalam fase akselerasi. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang menyentuh angka 5,61 persen pada kuartal I-2026.

"Kita memang sudah bisa membalik arah ekonomi. Dulu kan sebelumnya 5,39 (persen) sekarang 5,61 persen dibandingkan sebelum-sebelumnya 5 persen atau di bawah 5 persen sedikit kan. Jadi ekonomi kita sedang mengalami akselerasi," katanya usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026) malam.

Purbaya menilai percepatan ini belum sepenuhnya disadari oleh pelaku pasar. Menurutnya, masih ada investor yang cenderung berhati-hati hingga menarik dana dari pasar modal. Padahal, dia melihat kondisi saat ini sebagai peluang.

"Itu yang tidak disadari banyak orang sehingga orang agak takut dan keluar dari pasar modal. Kan saya kemarin-kemarin bilang serok, serok, serok aja kalau mereka ikut mestinya nanti ke depan akan untung banyak," ujarnya.