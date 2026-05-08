Adhi Karya (ADHI) Rombak Susunan Pengurus, Berikut Daftar Terbarunya

JAKARTA - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) telah merombak susunan pengurus dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Perombakan itu menyasar Dewan Komisaris dan Direksi.

RUPST juga menyepakati pemberhentian dengan hormat Bob Arthur Lombogia selaku Komisaris dan Alloysius Suko Widigdo sebagai Direktur Operasi I.

RUPST juga mengangkat Alexander Ruby Setyoadi sebagai Komisaris yang baru, sekaligus menetapkan perubahan nomenklatur dan susunan direksi, yaitu Vera Kirana sebagai Direktur Portofolio Bisnis dan Manajemen Risiko, Harimawan sebagai Direktur Operasi I, dan Yan Arianto sebagai Direktur Operasi II.

Dewan Komisaris dan Direksi ADHI mengucapkan terima kasih kepada Bob Arthur Lombogia dan Alloysius Suko Widigdo atas dedikasi dan dukungannya kepada ADHI selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi ADHI.

Corporate Secretary ADHI, Rozi Sparta menyampaikan bahwa seluruh keputusan yang diambil dalam RUPST merupakan bagian dari upaya perseroan dalam memperkuat tata kelola perusahaan, menjaga kesinambungan bisnis, serta mendukung pencapaian target kinerja dan strategi pertumbuhan ADHI ke depan.

"Selain merombak manajemen, RUPST juga menyepakati sejumlah agenda mulai dari persetujuan laporan keuangan 2025, penetapan gaji dan honorarium pengurus, hingga perubahan anggaran dasar," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/5/2026).

Terkait perubahan anggaran dasar, pemegang saham sepakat mengubah saham seri B sebanyak 54.087.737 saham milik BP BUMN menjadi saham seri A Dwiwarna dalam rangka untuk memenuhi UU 16/2025 tentang BUMN.