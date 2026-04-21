Adhi Karya (ADHI) Kantongi Kontrak Baru Rp4,72 Triliun hingga Maret 2026, Ini Daftar Proyeknya

JAKARTA - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) membukukan perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp4,72 triliun hingga Maret 2026. Capaian tersebut tumbuh 131,5% YoY dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,

Berdasarkan sumber pendanaan, perolehan kontrak baru Adhi Karya didominasi oleh proyek pemerintah sebesar 76%, diikuti proyek BUMN sebesar 22%, serta proyek swasta sebesar 2%.

Sementara itu, berdasarkan lini bisnis, kontribusi terbesar berasal dari sektor Engineering and Construction sebesar 95%, disusul kontribusi dari lini bisnis Properti, Manufaktur, serta Investasi & Konsesi.

Dari total kontrak baru yang diperoleh, sebesar Rp4 triliun berasal dari proyek non-joint operation (non-JO), sedangkan Rp183 miliar berasal dari proyek joint operation (JO). Hal ini menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menjaga keseimbangan portofolio proyek sekaligus memperluas kolaborasi strategis melalui skema kerja sama.

Sejumlah proyek strategis yang berhasil diraih Adhi Karya hingga Maret 2026 beberapa di antaranya adalah Penanganan Tanggap Darurat di Aceh dan Sumatera Utara, CWC-4I Cimanuk River and Dyke Improvement in Indramayu (Package 2), Pembangunan/Renovasi RSUD Kabupaten Muna Barat, Tol Sigli - Seulimeum Seksi 1 Padang Tiji, dan Pembangunan On/Off Ramp Pattimura pada Jalan Tol Semarang-Solo.

Corporate Secretary Adhi Karya Rozi Sparta menyampaikan bahwa Perseroan terus berfokus pada peningkatan kualitas bisnis secara menyeluruh dengan menitikberatkan pada penguatan bisnis inti konstruksi.

"Menjaga kinerja positif di tengah tantangan industri sekaligus memperkuat daya saing perusahaan dalam menangkap peluang proyek-proyek strategis di tengah dinamika sektor konstruksi nasional," ujar Rozi Sparta di Jakarta, Selasa (21/4/2026).