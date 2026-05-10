Pabrik Raksasa TPIA Rampung 66 Persen, Perkuat Industri Kimia RI

JAKARTA - PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), melalui anak usahanya PT Chandra Asri Alkali (CAA) mengumumkan pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride (CA-EDC) mencapai progres 66%.

Capaian tersebut menandai masuknya proyek ke tahap pengembangan infrastruktur logistik utama sebagai bagian dari persiapan operasional fasilitas tersebut.

Saat ini, pembangunan proyek memasuki fase konstruksi jetty dan tangki penyimpanan yang akan mendukung kelancaran distribusi, penyimpanan, serta pengelolaan logistik produk Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride (EDC). Infrastruktur terintegrasi tersebut juga diharapkan dapat memperkuat konektivitas rantai pasok industri kimia nasional maupun regional.

Direktur Sumber Daya Manusia & Urusan Korporasi Chandra Asri Group, Suryandi mengatakan, pembangunan pabrik CA-EDC kini memasuki fase pengembangan infrastruktur logistik utama yang akan menjadi bagian penting dalam mendukung distribusi dan pengelolaan rantai pasok bahan kimia strategis.

"Kami memandang pengembangan infrastruktur yang terintegrasi sebagai elemen penting dalam membangun ekosistem industri kimia nasional yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya saing," ujarnya dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (10/5/2026).