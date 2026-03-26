Chandra Asri (TPIA) Cetak Laba Rp23,6 Triliun di 2025

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |15:55 WIB
Chandra Asri (TPIA) Cetak Laba Rp23,6 Triliun di 2025
Chandra Asri (TPIA) Cetak Laba Rp23,6 Triliun di 2025 (Foto: TPIA)
JAKARTA - PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) mencetak laba bersih USD1,4 miliar atau setara Rp23,6 triliun sepanjang 2025. Emiten milik miliarder Prajogo Pangestu ini sekaligus mempercepat transformasi bisnis terintegrasi di sektor energi, kimia, dan infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang.

"Chandra Asri membukukan kinerja yang kuat pada 2025 dengan menghasilkan profitabilitas sebesar USD1,4 miliar serta mempertahankan neraca yang tangguh dengan likuiditas lebih dari USD3 miliar. Hal ini mencerminkan kekuatan platform terintegrasi kami serta disiplin dalam eksekusi,” ujar Group Chief Financial Officer Chandra Asri Group Andre Khor dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (26/3/2026).

Perseroan terus mendorong penguatan tiga pilar strategis yaitu energi, kimia, dan infrastruktur dengan menempatkan keberlanjutan sebagai inti dari pertumbuhan guna menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Kami memasuki tahun 2026 dengan momentum yang kuat, didukung oleh kinerja operasional yang solid serta kontribusi awal dari berbagai inisiatif strategis terbaru. Meskipun kondisi pasar tetap dinamis, platform terintegrasi dan disiplin eksekusi kami menempatkan kami pada posisi yang baik untuk membukukan kinerja yang tangguh pada kuartal pertama serta berkelanjutan ke depan,” tambah Andre.

Sepanjang 2025, total aset Perseroan meningkat lebih dari dua kali lipat secara year-on-year menjadi hampir USD12,4 miliar, mencerminkan penguatan neraca serta ekspansi skala operasional seiring realisasi akuisisi dan investasi strategis.

Pendapatan bersih tercatat meningkat signifikan menjadi sekitar USD7 miliar, sementara laba bersih mencapai USD1,4 miliar, didukung oleh portofolio usaha yang semakin terdiversifikasi serta integrasi yang semakin kuat di seluruh lini bisnis.

 

