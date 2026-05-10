Syarat dan Cara Daftar Driver Grab Terbaru 2026

JAKARTA – Syarat dan cara daftar driver Grab terbaru 2026.

Profesi driver transportasi online seperti Grab masih menjadi salah satu pekerjaan yang banyak diminati masyarakat. Bagi yang ingin menjadi mitra pengemudi Grab, berikut syarat dan cara pendaftaran terbaru yang perlu diperhatikan.

Calon mitra dapat mengunduh aplikasi GrabDriver melalui tautan berikut:

iOS: https://go.grab.com/grabdriverios

Android: https://go.grab.com/grabdriverandroid

Setelah mengunduh aplikasi, ikuti langkah pendaftaran hingga selesai melalui aplikasi GrabDriver.

Setelah proses pendaftaran, calon mitra akan menunggu undangan verifikasi dari Grab melalui WhatsApp.

Proses pendaftaran dapat dihentikan atau ditutup sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi penawaran dan permintaan di masing-masing kota. Pendaftaran akan dibuka kembali jika Grab membuka kesempatan untuk mitra pengemudi baru.