RI–China Perkuat Kerja Sama Inovasi Industri di BRICS

Pemerintah membuka kerja sama baru di bidang inovasi industri dengan mitra industri dan lembaga asal China. (Foto: Okezone.com/BRICS)

JAKARTA – Pemerintah membuka kerja sama baru di bidang inovasi industri dengan mitra industri dan lembaga asal China. Pemerintah ingin meningkatkan kolaborasi riset, teknologi, dan investasi yang berfokus pada pengembangan industri masa depan.

Penguatan Kerja Sama Inovasi Indonesia–Tiongkok

Wakil Direktur Pusat Kerja Sama Ekonomi dan Teknologi Internasional Kementerian Industri dan Teknologi Informasi Tiongkok, Zhu Gang, menjelaskan, kerja sama inovasi antara Indonesia dan Tiongkok diharapkan mampu memperkuat pengembangan teknologi di negara-negara BRICS.

"Pentingnya kolaborasi dalam mendorong lahirnya proyek-proyek inovasi baru yang dapat mendukung perkembangan industri di kedua negara," ujarnya, Minggu (10/5/2026).

Sementara itu, Wakil Manajer Umum China Datang Corporation, Li Xiaofei, menilai kerja sama ini dapat menjadi jembatan bagi pertukaran teknologi dan pengembangan investasi lintas negara.

Indonesia Mitra Strategis Pengembangan Industri

Di sisi lain, Direktur Departemen Bisnis Internasional China Datang Corporation, Jia Bingjun, menyebut Indonesia sebagai salah satu negara fokus pengembangan investasi perusahaan tersebut.