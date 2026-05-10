HOME FINANCE HOT ISSUE

Syarat Kampung Nelayan Merah Putih Bisa Dapat Kredit Himbara

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 10 Mei 2026 |14:03 WIB
Syarat Kampung Nelayan Merah Putih Bisa Dapat Kredit Himbara
Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 14 lokasi siap mendapatkan pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). (Foto: Okezone.com/KKP)
JAKARTA – Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 14 lokasi siap mendapatkan pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Saat ini, sedang dilakukan proses identifikasi kebutuhan skema pembiayaan agar dapat disusun lebih terukur, bankable, dan selaras dengan prinsip kehati-hatian perbankan.

Plt. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud, mengatakan tantangan pembiayaan bukan semata pada ketersediaan dana, tetapi pada kesiapan model usaha yang layak dibiayai di tingkat lapangan.

“Melalui pendalaman per lokasi, kami mendorong perbankan memahami potensi usaha secara lebih utuh agar skema pembiayaan yang disusun benar-benar sesuai dengan karakteristik usaha,” ujarnya, Minggu (10/5/2026).

Ia menargetkan dalam waktu dekat skema pembiayaan yang selaras dengan model bisnis di setiap lokasi KNMP dapat segera diimplementasikan.

“Yang terpenting, pembiayaan usaha harus diiringi literasi keuangan agar pelaku usaha mampu mengakses kredit dan mengelolanya secara sehat dan produktif,” ujar Machmud.

