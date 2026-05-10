Kejar Target Negara Maju, Wamendag Andalkan Waralaba Percepat Wirausaha Baru

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 10 Mei 2026 |18:11 WIB
Penguatan model bisnis waralaba (franchise) untuk peningkatan jumlah wirausaha. (Foto: Okezone.com/Cafe & Brasserie Expo (CBE) 2026 )
JAKARTA – Pemerintah terus mendorong peningkatan rasio kewirausahaan nasional hingga 10–12 persen dari total angkatan kerja sebagai salah satu prasyarat menuju negara maju. Salah satu pendekatan yang dinilai efektif adalah penguatan model bisnis waralaba (franchise), karena dianggap lebih mudah diakses, memiliki standar operasional yang jelas, serta didukung sistem pendampingan bagi pelaku usaha baru.

Menurut Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti, model waralaba dapat menjadi salah satu jalur percepatan lahirnya wirausaha baru di Indonesia, terutama karena memberikan kepastian dalam sistem bisnis yang sudah terstruktur.

“Waralaba ini bisa menjadi salah satu cara mempercepat tumbuhnya wirausaha baru karena sistemnya sudah jelas, terstandarisasi, dan relatif lebih mudah dijalankan,” ujar Roro, Minggu (10/5/2026).

Ia menambahkan, rasio kewirausahaan Indonesia saat ini masih berada di kisaran 3,29 persen, sehingga diperlukan berbagai instrumen untuk mendorong lebih banyak masyarakat masuk ke dunia usaha, termasuk melalui peningkatan literasi dan akses informasi kewirausahaan.

Roro juga mengingatkan pentingnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang mengatur sektor waralaba agar ekosistem bisnis tetap sehat dan dapat dipercaya.

