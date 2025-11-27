Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Syarat Jadi Negara Maju Belum Tercapai, Rasio Wirausaha RI Baru 3,2 Persen

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |15:34 WIB
Syarat Jadi Negara Maju Belum Tercapai, Rasio Wirausaha RI Baru 3,2 Persen
Syarat Jadi Negara Maju Belum Tercapai, Rasio Wirausaha RI Baru 3,2 Persen (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Rasio kewirausahaan Indonesia masih tertinggal dengan negara tetangga. Rasio kewirausahaan Indonesia saat ini baru mencapai 3,2 persen, tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang sudah berada di atas 4 persen, serta jauh di bawah Singapura yang mencapai 8,6 persen. Sementara itu, negara-negara maju umumnya memiliki rasio kewirausahaan di kisaran 10 hingga 12 persen.

“Rasio kewirausahaan kita itu baru 3,2 persen. Malaysia, Thailand sudah di atas 4 persen, Singapura 8,6 persen, negara maju rata-rata 10-12 persen. Nah syarat untuk menjadi negara maju ya 10-12, kita masih 3,2. Kita UMKM banyak, tetapi kan tidak semua itu mempunyai daya saing, baru 3,2 persen," kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso di kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).

Menurut Mendag yang akrab disapa Busan menekankan bahwa meski Indonesia memiliki jumlah UMKM yang besar, tidak semuanya memiliki daya saing yang memadai. Karena itu, peningkatan rasio kewirausahaan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelaku usahanya, bukan sekadar penambahan jumlah.

Mendag mengimbau seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah, untuk mendukung program-program peningkatan kapasitas pelaku usaha. Dia menilai langkah tersebut penting untuk mendorong kenaikan rasio kewirausahaan nasional.

"Nah ini tugas kita bersama. Jadi kita tidak hanya sekedar menghitung berapa jumlahnya, ya tapi kita juga menghitung kualitasnya, tidak hanya kuantitasnya. Makanya tolong Bapak-Ibu program-program ini diikuti, ya karena ini salah satu bagaimana kita meningkatkan rasio kewirausahaan tadi," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/320/3018780/presiden-canangkan-10-juni-jadi-hari-kewirausahaan-nasional-JBrtOTYkxa.jfif
Hipmi Usul 10 Juni Jadi Hari Kewirausahaan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/320/2958568/ri-jadi-negara-maju-rasio-kewirausahaan-harus-tembus-14-BVSsZVmvhe.jpg
RI Jadi Negara Maju, Rasio Kewirausahaan Harus Tembus 14%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/320/2900058/punya-legalisasi-wirausaha-sosial-pengusaha-bisa-dapat-insentif-pengembangan-usaha-uBwGxQomJB.jpg
Punya Legalisasi Wirausaha Sosial, Pengusaha Bisa Dapat Insentif Pengembangan Usaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/455/2862800/jurus-menkop-teten-perbanyak-startup-untuk-percepat-indonesia-jadi-negara-maju-jBHcEjgH6c.jpg
Jurus Menkop Teten Perbanyak Startup untuk Percepat Indonesia Jadi Negara Maju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/18/455/2832745/targetkan-1-juta-wirausaha-muda-menteri-teten-harus-by-design-sXTGEWrgRq.jpg
Targetkan 1 Juta Wirausaha Muda, Menteri Teten: Harus by Design
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/08/320/2827558/tips-jadi-wirausaha-muda-yang-kreatif-dan-inovatif-ClLjgS2xE7.PNG
Tips Jadi Wirausaha Muda yang Kreatif dan Inovatif
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement