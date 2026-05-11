RI Bakal Bangun KEK untuk Bangun Gudang Penyimpanan Minyak Raksasa

JAKARTA - Pemerintah berencana untuk membentuk satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru yang akan menjadi lokasi pembangunan gudang penyimpanan dengan skala besar untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyusun kajian kelayakan yang rencananya proyek akan dibangun di wilayah Sumatera. Wacana proyek ini muncul setelah sebelumnya Negara Rusia berencana untuk melakukan investasi di Indonesia.

"Kita kan sedang menyusun Feasibility Study (studi kelayakan), lagi berjalan. Kita berencana akan bangun kawasan itu (gudang penyimpanan minyak) di Sumatera, kita akan bikin Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)," kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (11/5/2026).

Sejalan dengan rencana pembangunan gudang penyimpanan tersebut, Bahlil juga menawarkan dalam forum KTT ASEAN ke- 48 di Cebu, Filipina, agar Indonesia menjadi hub penyimpanan energi untuk negara-negara di Asia Tenggara. Sehingga nantinya, apabila negara-negara kawasan menyetujui, Indonesia akan menjadi negara penyuplai minyak untuk kawasan ASEAN.

"Kita membangun cadangan (penyimpanan minyak) yang cukup besar yang pada akhirnya kemudian ini menyuplai ke negara-negara di Asia Tenggara," kata Bahlil.

Sebelumnya, dalam lawatan Bahlil dan Presiden Prabowo ke Rusia melahirkan kesepakatan terkait rencana Rusia membangun gudang penyimpanan minyak di Indonesia dalam kapasitas besar. Pembangunan storage BBM itu dilakukan dalam jangka panjang dengan skema kerjasama pemerintah dengan pemerintah atau G to G, serta B to B melalui PT Pertamina (Persero).