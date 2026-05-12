Mengintip Kisaran Gaji Grace Natalie Sebagai Komisaris MIND ID

JAKARTA - Mengintip kisaran gaji Grace Natalie sebagai Komisaris MIND ID. Aliansi Ormas Islam melaporkan Grace Natalie ke Bareskrim Polri. Aliansi tersebut mengklaim terdiri dari 40 organisasi.

Direktur LBH Hidayatullah, Syaefullah Hamid, mengungkapkan laporan ini terkait dengan pernyataan dalam podcast yang diduga telah mem-framing mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK.

Menurutnya, podcast Ade Armando dan pihak lainnya telah mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia, dan dampaknya sudah terlihat hingga saat ini.

“Podcast mereka itu telah memantik kemarahan ataupun memberikan reaksi negatif dari kalangan saudara-saudara kita umat Kristiani yang seolah-olah menganggap Pak JK telah menistakan agama Kristen, padahal itu sama sekali tidak dilakukan oleh Pak JK,” kata dia.

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengaku tidak melakukan pemotongan, pengeditan, pengunggahan, maupun repost terhadap video ceramah mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) di masjid Universitas Gadjah Mada (UGM). Ceramah JK menuai polemik lantaran dianggap menistakan agama.

“Nah, di dalam video saya tersebut, saya itu tidak meng-upload atau me-repost videonya Pak JK, saya juga tidak memotong, saya juga tidak mengedit,” ujarnya.

Menurut Komisaris MIND ID itu, ia mengetahui video ceramah JK yang viral tersebut pertama kali dari media sosial. Ia juga menyinggung adanya pemberitaan yang menyebut sejumlah pihak melaporkan JK ke polisi.

“Video Pak JK itu saya tahu dari media sosial dan juga media sebenarnya pertama kali. Ada apa nih, kok ramai-ramai ada berita Pak JK dilaporkan oleh berbagai elemen masyarakat, kemudian videonya ada banyak sih berseliweran di media sosial, di YouTube juga ada gitu ya,” tuturnya.

Seperti diketahui Grace Natalie menjadi komisaris BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID). Keputusan tersebut disetujui dalam RUPST Tahun Buku 2023.

Lantas berapa gaji sebagai Komisaris MIND ID, berikut rangkuman dari Okezone, Selasa (12/5/2026).