Harta Kekayaan PM Singapura Lawrence Wong, Naik Pesawat Komersil Saat Menghadiri KTT ASEAN 2026 di Cebu

Harta kekayaan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong menjadi sorotan setelah ia diketahui menggunakan pesawat komersial saat menghadiri KTT ASEAN 2026 di Cebu.

Dalam forum internasional yang dihadiri sejumlah kepala negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto, perhatian publik tertuju pada moda transportasi yang digunakan para pemimpin negara. Salah satu yang menjadi sorotan adalah PM Singapura Lawrence Wong.

Beredar foto di media sosial yang memperlihatkan Lawrence Wong berangkat ke KTT ASEAN 2026 di Cebu menggunakan pesawat komersial Singapore Airlines. Kehadiran Wong dengan penerbangan komersial tersebut menjadi perbincangan dan dibandingkan dengan gaya kepemimpinan para kepala negara lainnya.

Harta kekayaan Lawrence Wong pun kembali menjadi sorotan setelah aksinya tersebut. Wong disebut sebagai salah satu kepala pemerintahan di Asia Tenggara dengan kekayaan yang cukup besar.