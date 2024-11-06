Advertisement
HOT ISSUE

Prabowo-PM Singapura Lawrence Wong Sepakat Kembangkan Lumbung Pangan

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |12:27 WIB
Prabowo-PM Singapura Lawrence Wong Sepakat Kembangkan Lumbung Pangan
Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan PM Singapura Lawrence Wong. (Foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu PM Singapura Lawrence Wong. Prabowo ingin Indonesia belajar cara bertani di perkotaan seperti yang dilakukan Singapura.

"Ketahanan pangan bahas transfer teknologi dan pertukaran ahli khususnya pertanian perkotaan dan pengembangan kawasan lumbung pangan," kata Prabowo usai melakukan pertemuan bilateral dengan PM Singapura, Rabu (6/11/2024).

Prabowo mengatakan bahwa kedua negara pun sepakat untuk mempercepat MoU terkait pangan dan transfer teknologi tersebut.

Di sisi lain, Prabowo menyampaikan bahwa Singapura merupakan salah stau mitra perdagangan dan ivestor terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, saat bertemu PM Singapura Lawrence Wong disampaikan soal peningkatan kerjasama diberbagai bidang ekonomi.

"Saya berharap Singapura dapat meningkatkan akses pasar untuk produk Indonesia. Kami juga membahas meningkatkan investasi Singapura di Indonesia termasuk energi terbarukan, hilirisasi industri, ketahanan pangan, digital, kesehatan serta IKN," ujarnya.

