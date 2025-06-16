Prabowo dan PM Singapura Sepakati 19 Kerja Sama, Berikut Daftarnya

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penandatanganan dan pengumuman sejumlah nota kesepahaman (MoU) strategis antara Indonesia dan Singapura dalam rangkaian kunjungan kenegaraannya di Parliament House, Singapura, pada Senin (16/6/2025).

Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kerja sama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, pertahanan, hingga pengembangan sumber daya manusia dan teknologi rendah karbon.

1. Ada 5 Kerja Sama Dipertukarkan

Sebanyak lima MoU dipertukarkan di hadapan Presiden Prabowo dan PM Lawrence Wong, yaitu:

1. Joint Report to Leaders dari Enam Kelompok Kerja Sama Ekonomi Bilateral;

2. MoU Kerja Sama Keamanan Pangan dan Teknologi Pertanian antara Kementerian Pertanian RI dan Kementerian Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura;

3. MoU Kerja Sama Pembangunan Kawasan Industri Berkelanjutan antara Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral RI dan Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura;

4. MoU Perdagangan Listrik Lintas Batas Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral RI dan Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura;

5. MoU Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral RI dan Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura.