HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo dan PM Singapura Sepakati 19 Kerja Sama, Berikut Daftarnya

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |16:09 WIB
Presiden Prabowo
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penandatanganan dan pengumuman sejumlah nota kesepahaman (MoU) strategis antara Indonesia dan Singapura dalam rangkaian kunjungan kenegaraannya di Parliament House, Singapura, pada Senin (16/6/2025).

Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kerja sama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, pertahanan, hingga pengembangan sumber daya manusia dan teknologi rendah karbon.

1. Ada 5 Kerja Sama Dipertukarkan

Sebanyak lima MoU dipertukarkan di hadapan Presiden Prabowo dan PM Lawrence Wong, yaitu:

1. Joint Report to Leaders dari Enam Kelompok Kerja Sama Ekonomi Bilateral;

2. MoU Kerja Sama Keamanan Pangan dan Teknologi Pertanian antara Kementerian Pertanian RI dan Kementerian Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura;

3. MoU Kerja Sama Pembangunan Kawasan Industri Berkelanjutan antara Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral RI dan Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura;

4. MoU Perdagangan Listrik Lintas Batas Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral RI dan Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura;

5. MoU Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral RI dan Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura.

 

