Prabowo Ajak Temasek Kolaborasi dengan Danantara di Energi Hijau

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendorong kolaborasi strategis antara Temasek Holdings, perusahaan investasi milik negara Singapura dan Danantara, sovereign wealth fund (SWF) Indonesia yang baru dibentuk. Hal untuk memperkuat kerja sama di sektor energi hijau dan pengembangan kawasan industri berkelanjutan.

Hal ini disampaikan dalam pertemuan bilateral tingkat tinggi Leaders’ Retreat bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Parliament House, Singapura, Senin (16/6/2025).

“Kami menantikan kolaborasi erat antara Temasek dan Danantara, khususnya di sektor energi terbarukan, kawasan industri berkelanjutan, serta pengembangan wilayah Batam, Bintan, dan Karimun dalam sektor energi rendah karbon dan infrastruktur penting,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

1. Energi Masa Depan

Dia menyatakan Danantara yang diluncurkan sebagai dana abadi strategis milik Indonesia, sebagai energi masa depan Indonesia. Inisiatif ini mengedepankan investasi jangka panjang untuk generasi mendatang, termasuk proyek transisi energi bersih dan pembangunan kawasan industri ramah lingkungan.

Prabowo menyampaikan apresiasi atas kontribusi besar Singapura dalam investasi langsung ke Indonesia. Tahun lalu, investasi dari Singapura tercatat menyumbang sekitar sepertiga dari total Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia.