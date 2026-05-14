Menteri Trenggono: Kampung Nelayan Merah Putih Pacu Program Hilirisasi Perikanan

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |20:35 WIB
Menteri Trenggono: Kampung Nelayan Merah Putih Pacu Program Hilirisasi Perikanan
Menteri KKP Wahyu (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pembenahan sektor hulu perikanan terus dilakukan untuk memperkuat hilirisasi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Salah satu upaya yang dilakukan KKP yakni membangun Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai ekosistem perikanan terintegrasi dari kawasan hulu yang melibatkan para nelayan, rantai dingin, hingga konektivitas dengan industri pengolahan dan pasar.

Hal tersebut disampaikan Menteri Trenggono saat mengujungi salah satu unit pengolahan ikan (UPI) di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, PT Bintan Intan Gemilang pada Kamis (14/5/2025) bersama Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad. Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kesiapan industri pengolahan dalam mendukung penyerapan hasil tangkapan nelayan, termasuk dari kawasan KNMP, sekaligus memperkuat rantai pasok perikanan nasional.

“Kalau Kampung Nelayan Merah Putih ini berjalan, saya jamin kualitas produknya bagus karena rantai penanganannya dibenahi dari awal. Industri pengolahan juga akan lebih mudah menyerap hasil tangkapan nelayan,” ujar Menteri Trenggono dalam kesempatan tersebut.

Menurutnya, tantangan utama sektor perikanan saat ini bukan terletak pada hilir atau pasar, melainkan pembenahan sektor hulu, mulai dari produksi, penanganan ikan, hingga penguatan ekosistem nelayan.

“Yang jadi soal sekarang ini bukan hilir kalau di perikanan, tapi soal pembenahan hulunya. Maka dari itu pemerintah lagi membenahi sektor hulu melalui program KNMP,” tambahnya.

 

