Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Hentikan Operasional Resor Milik WNA di Pulau Maratua

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |11:18 WIB
RI Hentikan Operasional Resor Milik WNA di Pulau Maratua
Resor Dihentikan Sementara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil tindakan tegas dengan menghentikan sementara operasional resor di kawasan wisata Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Maratua merupakan salah satu pulau  kecil terluar dan telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT). 

Penghentian sementara operasional pembangunan fasilitas resor ini dilakukan karena tidak memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari KKP. 

Aksi tegas terhadap usaha dengan penanaman modal asing dari China ini langsung dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) pada Jumat 10 April kemarin.

Ipunk menegaskan bahwa pemanfaatan ruang laut harus tunduk dan patuh pada aturan yang ada, tanpa terkecuali, termasuk pemanfaatan oleh pihak asing. 

"Potensi alam laut di Pulau Maratua ini sangat luar biasa dan harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, sehingga akan ada keseimbangan dalam pemanfaatan baik ekonomi maupun ekologinya,” ungkap Ipunk dalam siaran resmi di Jakarta, Minggu (12/4/2026).

Dia menambahkan bahwa upaya ini merupakan bentuk keseriusan KKP untuk menjaga masa depan sumber daya laut dan pesisir Indonesia. 

Lebih lanjut, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, aktivitas PT SDR diduga kuat melanggar regulasi pemanfaatan ruang laut, yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang yang memanfaatkan ruang laut diwajibkan memiliki PKKPRL. 

Terlebih lagi dengan status dan keistimewaan yang dimiliki Pulau Maratua, kegiatan wisata bahari juga memerlukan perizinan berusaha wisata bahari dari KKP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 dan dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202272/kkp-3qzF_large.png
KKP Stop Sementara Kegiatan Reklamasi Tak Berizin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/320/3199327/kkp-WQsN_large.png
KKP Ungkap Penyebab Kepadatan Kapal di Pelabuhan Muara Angke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/320/3211767//kkp-6TGr_large.jpg
Pasar Global Kini Cek Asal-usul Ikan, Industri Perikanan RI Dituntut Transparan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211486//presiden_prabowo_subianto-GHRE_large.jpg
Prabowo Tegaskan Indonesia Cerah: Yang Bilang Gelap, Matanya Buram!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/320/3209636//presiden_prabowo-uILW_large.jpg
RI-Jepang Teken Kerja Sama Ekonomi Capai Rp380 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/338/3209067//polri-tjJH_large.jpg
Bongkar Peredaran Black Dollar, Begini Kronologi Penangkapan 2 WNA di Apartemen Mewah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement